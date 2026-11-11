बनारस घराना: सप्त सुरों के महामुनी- पंडित साजन मिश्रा

यह लेख रंजन निगम ने लिखा है-



काशी के मंदिरों की घंटियों का नाद जब आलाप की आत्मा में उतर जाए, गंगा की लहरों की रवानी जब सुरों में घुल जाए और बनारस की सदियों पुरानी सांस्कृतिक चेतना जब किसी स्वर में साकार होने लगे, तो समझ लीजिए कि संगीत केवल सुना नहीं जा रहा, वह अपने पूरे वैभव और उल्लास के साथ प्रकट हो रहा है। लेकिन ऐसा वातावरण किसी दिव्य संगीतानुभव से ही प्राप्त हो सकता है...



श्वेत केश, सुनहरी आभा, दिव्य ललाट और पूर्णिमा के चाँद की मानिंद दमकता चेहरा, हाथ में चाँदी का पानदान, तन पर कशीदाकारी वाला ज़ाफ़रानी कुर्ता और चेहरे पर बनारस की तहज़ीब समेटे एक शुभम-मधुरम मुस्कान, जी हाँ, मैं पंडित साजन मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ।



प्रिय रंजीत भाई कहते हैं कि उन्हें देखकर पहली अनुभूति किसी महनीय कला विद्वान् के साथ साथ संगीत की जीवंत परम्परा के सानिध्य की भी होती है। कुछ लोग संगीत सीखते हैं, कुछ संगीत रचते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं संगीत हो जाते हैं, आदरणीय साजन जी उन्हीं विरल साधकों में से एक हैं।



उनकी उपस्थिति में एक अनूठी शांति है, बातचीत में बनारसी अपनापन और व्यवहार में ऐसी विनम्रता, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, लगता है जैसे वर्षों तक अंतर्मन के एकांत में सुरों की आराधना करते हुए उन्होंने स्वयं को तपाया हो और उनके लिए संगीत केवल कला नहीं, जीवन जीने का संस्कार है।



पंडित साजन मिश्रा और उनके अग्रज पंडित राजन मिश्रा हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित गायक तथा बनारस घराने की समृद्ध ख़याल गायकी के प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं। वाराणसी के एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार में जन्मे इन दोनों भाइयों को संगीत विरासत में मिला, उनके पिता पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा प्रसिद्ध सारंगी वादक थे और चाचा पंडित गोपाल प्रसाद मिश्रा भी सारंगी के विख्यात कलाकार थे। परिवार की संगीत परम्परा लगभग तीन सौ वर्षों पुरानी मानी जाती है...

बनारस घराने की पारम्परिक मिठास साजन जी ने अपने अग्रज राजन जी के साथ बाल्यावस्था से ही संगीत की शिक्षा और साधना आरम्भ कर दी थी, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र सहित परिवार के वरिष्ठ संगीतज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से संगीत की उच्च शिक्षा हासिल की। विरासत में मिले संगीत को अपनी साधना और प्रतिभा से उन्होंने पूरी निष्ठा और प्रतिष्ठा से विश्वमंच तक पहुँचाया।



पंडितजी की गायकी में बनारस घराने की पारम्परिक मिठास, रागों का गंभीर विस्तार, स्वरों की शुद्धता और आलाप की अद्भुत सहजता दिखाई देती है, उनकी तानों में गति है, लेकिन उस गति में भी अनुशासन है, ख़याल गायकी के साथ ठुमरी, भजन और अन्य शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय विधाओं में भी उनकी गहरी पकड़ है।



उनकी प्रस्तुतियों में शास्त्रीय अनुशासन और भावात्मक माधुर्य का ऐसा समन्वय दिखाई देता है कि संगीत का जानकार उसकी बारीकियों में आनंद पाता है और सामान्य श्रोता उसके भावों में डूब जाता है, कभी मंदिर की आरती का आलोक, कभी गंगा के घाटों की सांझ और कभी बनारस की गलियों में गूँजती किसी पुरानी ठुमरी की मिठास उनके स्वरों में बनारस अपनी पूरी आत्मा के साथ उपस्थित रहता है...



पाँच दशकों से अधिक की संगीत यात्रा में उन्होंने भारत के साथ-साथ यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और दुनिया के अनेक देशों में प्रस्तुतियाँ देकर भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिष्ठित किया है, उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1998), पद्म भूषण (2007), राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है... पंडित साजन मिश्रा की चर्चा उनके अग्रज पंडित राजन मिश्रा के बिना अधूरी है, दोनों भाई केवल मंच के सहगायक नहीं थे, बल्कि एक-दूसरे की संगीत यात्रा के सहयात्री और एक-दूसरे के स्वरों के आत्मीय साक्षी थे। उनकी जुगलबंदी में जो सम्मोहन था, वह केवल दो आवाज़ों का मेल नहीं था, उसमें वर्षों का साथ, परस्पर विश्वास और एक-दूसरे को बिना कहे समझ लेने की विलक्षण क्षमता थी... कभी एक स्वर उठता तो दूसरा उसे थाम लेता, कभी एक आलाप को विस्तार देता तो दूसरा उसमें भावों के नए रंग भर देता और सुनने वाले को लगता कि दो कंठ नहीं, एक ही आत्मा दो स्वरों में अभिव्यक्त हो रही है। कुछ रिश्ते जन्म से बनते हैं 25 अप्रैल 2021 को पंडित राजन मिश्रा के निधन ने भारतीय संगीत जगत को अपूरणीय क्षति पहुँचाई और साजन जी के लिए यह केवल बड़े भाई को खोने का दुख नहीं था, बल्कि उस जीवन-सहयात्री से बिछुड़ने की पीड़ा थी, जिसके साथ बचपन की पहली तान से लेकर विश्वमंच की अनगिनत प्रस्तुतियों तक का सफर तय किया था। आज भी बातचीत के बीच जब साजन जी राजन भईया का ज़िक्र करते हैं, तो उनके शब्दों में एक अलग ही आत्मीयता उतर आती है, कोई पुरानी स्मृति, कोई साझा प्रसंग और कभी किसी प्रस्तुति का उल्लेख... लगता है मानो समय ने साथ बिताए उन वर्षों को कहीं सँभालकर रखा हो।



कुछ रिश्ते जन्म से बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों को जीवनभर साधना पड़ता है, राजन और साजन का रिश्ता शायद ऐसा ही था, उन्होंने एक-दूसरे को केवल पाया नहीं था, एक-दूसरे को साधा था और कदाचित यही कारण है कि आज राजन जी भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन दोनों की साझा संगीत यात्रा में उनकी उपस्थिति अब भी महसूस होती है।



पंडितजी ने संगीत साधना और गुरु-शिष्य परम्परा को आगे बढ़ाना जारी रखा है अपने विलक्षण और सृजनशील पुत्र स्वरांश मिश्रा जो मेरे भी अतिप्रिय अनुज हैं उनके साथ वे नई पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा और संस्कार प्रदान करते हुए वे उस विरासत को आगे पहुँचा रहे हैं, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं... संगीत की परम्परा केवल बंदिशों में सुरक्षित नहीं रहती, वह गुरु के कंठ से शिष्य के कंठ तक और संस्कारों से व्यक्तित्व तक पहुँचती है स्वयं स्वरांश स्वर्गीय राजन जी को याद करते थकते नहीं... स्वरांश अपने आप में एक बहुत रचनाधर्मी गायक हैं जो पंडितजी के रागों और स्वरों की प्रस्तुति का हिस्सा ही नहीं बल्कि बनारस की सांस्कृतिक चेतना और भारतीय शास्त्रीय परम्परा का जीवंत विस्तार भी है। स्वरों में पुरखों की तपस्या है पिता के साथ युवा स्वरांश के स्वरों में पुरखों की तपस्या है, अपने दिवंगत गुरु की स्मृतियाँ हैं और उन सबके बीच कहीं एक ऐसा मौन भी है, जो सुनाई नहीं देता, लेकिन महसूस अवश्य होता है।



पंडितजी की शख़्सियत में एक ओर शास्त्रीय संगीत की गंभीरता है, तो दूसरी ओर बनारस की फक्कड़ मस्ती भी धड़कती है, चाँदी के पानदान से पान निकालते हुए उनकी मुस्कान और संगीत की किसी बारीक बात पर अचानक गंभीर हो उठता उनका चेहरा इन दोनों के बीच का संतुलन ही उनका परिचय है।



मैं जब भी उन्हें देखता हूँ, मन में यही भाव उठता है कि कुछ कलाकार अपनी कला से श्रोताओं को जीतते हैं और कुछ अपने मनुष्य होने की खूबसूरती से, काशी की गंगा की तरह उनका संगीत बहता रहे, मंदिरों की घंटियों की तरह उनकी स्वर-साधना की गूँज बनी रहे और राजन-साजन की वह अमर संगीत-यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।



सप्त सुरों के महामुनी को मेरा सादर प्रणाम!



क्योंकि पंडितजी मात्र संगीत का इतिहास नहीं गढ़ रहे हैं, वे स्वयं इतिहास की एक जीवंत धुन बनकर बढ़ रहे हैं।

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एक घंटा पहले