तेरे आगोश में

तेरे आगोश को, हमने ठिकाना बना लिया।

हां , इस तरह खुद को दीवाना बना लिया।।



साफगोई की लत लग गयी थी हमको भी।

अपना दुश्मन ये सारा ज़माना बना लिया।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले