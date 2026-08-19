तपते लबों के सामने, जाम रक्खा है

तपते लबों के सामने, जाम रक्खा है।

अपने सब्र को हमने , थाम रक्खा है।।



एक हम हैं, तेरी राह देखते हैं, वरना।

किसके पास वक्त-ए-शाम रक्खा है।।

-यूनुस खान

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28 मिनट पहले