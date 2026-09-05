जिसने लबों की प्यास बुझायी है।

पीता हूं,मगर अब नशा नहीं होता।

क्या, हर जाम बावफा नहीं होता।।



जिसने लबों की प्यास बुझायी है।

क्यूं उसका हक़, अदा नहीं होता।।

-यूनुस खान

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46 मिनट पहले