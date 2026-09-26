मुख्तसर

मुद्दत-ए-हिज़्र, अब मुख्तसर कर लेते हैं।

ये बची हुई जिंदगी, यूं बसर कर लेते हैं।।

-यूनुस खान

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29 minutes ago