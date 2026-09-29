आज का विचार: श्रीलाल शुक्ल

तर्क और आस्था की लड़ाई हो रही थी और कहने की ज़रूरत नहीं कि आस्था तर्क को दबाए दे रही थी।

- श्रीलाल शुक्ल



42 मिनट पहले