अधजले ख़तों में, तेरे पैग़ाम ढूंढ रहा हूं।

अधजले ख़तों में, तेरे पैग़ाम ढूंढ रहा हूं।

यूं हिज़्र की सहर की , शाम ढूंढ रहा हूं।।



मैं मुसाफ़िर हूं, मेरा मुकद्दर ये सफर है।

शिद्दत से, मैं अपना मकाम ढूंढ रहा हूं।।



दर-ए-मयखाना बंद हुए एक मुद्दत हुई।

नादां हूं, मैं अभी तक जाम ढूंढ रहा हूं।।



कल तक, जिनको शहर-बदर होना है।

उस फहरिस्त में, मेरा नाम ढूंढ रहा हूं।।



हर झोंका महका है , रूसवाई से मेरी।

मैं अपने सर लगे, इल्ज़ाम ढूंढ रहा हूं।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले