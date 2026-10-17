अधजले ख़तों में, तेरे पैग़ाम ढूंढ रहा हूं।
यूं हिज़्र की सहर की , शाम ढूंढ रहा हूं।।
मैं मुसाफ़िर हूं, मेरा मुकद्दर ये सफर है।
शिद्दत से, मैं अपना मकाम ढूंढ रहा हूं।।
दर-ए-मयखाना बंद हुए एक मुद्दत हुई।
नादां हूं, मैं अभी तक जाम ढूंढ रहा हूं।।
कल तक, जिनको शहर-बदर होना है।
उस फहरिस्त में, मेरा नाम ढूंढ रहा हूं।।
हर झोंका महका है , रूसवाई से मेरी।
मैं अपने सर लगे, इल्ज़ाम ढूंढ रहा हूं।।
-यूनुस खान
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एक घंटा पहले
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