किसी तहरीर से मन बहलता नहीं है अब।

जुस्तजू -ए-मंज़िल-ओ -मकाम की तलब।

हो जैसे किसी प्यासे को जाम की तलब।।



किसी तहरीर से मन बहलता नहीं है अब।

हर वक्त बनी रहती तेरे पैग़ाम की तलब।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले