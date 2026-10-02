अगरचे फांसला बनाकर रखता है हमसे।

कोई मुनाफा , तो कोई खसारा कहता है।

जो लब ना कह सके,वो इशारा कहता है।।



अगरचे फांसला बनाकर रखता है हमसे।

मगर फिर भी, खुद को हमारा कहता है।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले