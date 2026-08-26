आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Kavita ›   ratnesh awasthi ratn ki kavita maine prem likha hai ji bhar lekin usko nibha na paya
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मैंने प्रेम लिखा है जी भर लेकिन उसको निभा न पाया: रत्नेश अवस्थी “रत्न”

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            मैंने  प्रेम  लिखा  है  जी  भर  लेकिन उसको निभा न पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सोचा इस दुनिया को मैं कुछ अनुभव के गीत सुनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत  लिखे जो  मैंने  अपनी आँखों  के  भावाजल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पायल से छनक रहे  हैं कुछ बाँधें है आँचल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके  ख़ातिर  मैं  रातों  में  ख़ुद  से  बातें करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और  पता  है उन  गीतों  में   मैं  भी  जीता  मरता  हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों  का  सागर  भीतर  है  इन  शब्दों  में  समा  न   पाया, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सोचा इस दुनिया को मैं कुछ अनुभव के गीत सुनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों  गीतों  में  नाम  नहीं  है  बस  पहचान बताई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पागल को पागल कह कर आँखें भी भर आई हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत  पढ़ोगे  जानोगे  क्यों  उसको  ऐसा  कहता  हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीतों  को  भी  गीत   नहीं  अपने बेटे-सा  कहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार  गया  हूँ  ख़ुद  से  ही  मैं  मुझको  कोई  हरा  न  पाया, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सोचा इस दुनिया को मैं कुछ अनुभव के गीत सुनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद  सुनकर  रो  देगी  वो  इसीलिए चुप रहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपमाओं का हाथ पकड़ कर गीतों में सब कहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य  हुआ  हूँ  मैं  भीतर  से  लेकिन  प्राण बचाने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण्ठ  भले  ही  भर आये पर  मुझको गीत सुनाने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गया मैं सब कुछ अपना लेकिन उसको भुला न पाया, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सोचा इस दुनिया को मैं कुछ अनुभव के गीत सुनाऊँ। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree