माज़ी को समेटे है,हर शजर गांव का।।

गुफ्तगू से जाता नहीं , असर गांव का।

माज़ी को समेटे है,हर शजर गांव का।।



क्यूं , गैर होकर भी अपना लगता था।

किस कदर करीब था, बशर गांव का।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले