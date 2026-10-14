जल कर देखते हैं

चिराग की तरह जलकर देखते हैं।

इसी उजाले में, चलकर देखते हैं।।



तुम तो हमारे लिए बदल ना सके।

मगर अब हम बदलकर देखते हैं।।

-यूनुस खान

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1 hour ago