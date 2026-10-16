कोई दर, कोई ठिकाना है नहीं अपना।

जब से तेरी आमद का पैग़ाम मिला है।

दिल की बेकरारी को आराम मिला है।।



कोई दर, कोई ठिकाना है नहीं अपना।

दीवानों को कब दर-ओ-बाम मिला है।।

-यूनुस खान

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59 मिनट पहले