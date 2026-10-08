हारा नहीं हूं मैं

हार से डरकर, यूं हारा नहीं हूं मैं।

हौंसला है,तो बेसहारा नहीं हूं मैं।।



नजर बदली, तो सब बदल गया।

मान,अब तेरा किनारा नहीं हूं मैं।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले