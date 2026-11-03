हर रास्ता हर तदबीर मैं खंगाल रहा हूं। गिरते-गिरते खुद को यूं संभाल रहा हूं।।

हर रास्ता हर तदबीर मैं खंगाल रहा हूं।

गिरते-गिरते खुद को यूं संभाल रहा हूं।।



अपनी , ये उसूल-परस्ती को छोड़कर।

खुद को , हस्ब-ए-हालात ढाल रहा हूं।।

-यूनुस खान

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

54 मिनट पहले