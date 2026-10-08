तेरी कुरबत का जो नशा था मुझको।

एक मुद्दत से,हर सिम्त निहार रहा हूं।

जाने कब से , तुझको पुकारा रहा हूं।।



तेरी कुरबत का जो नशा था मुझको।

अपने उस सुरुर को मै उतार रहा हूं।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले