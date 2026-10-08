घर बनाते वक्त ध्यान रखना।

हर शहर हर गली आबाद रहे।

ये फ़र्ज़ , हम सबको याद रहे।।



घर बनाते वक्त ध्यान रखना।

दीवारों के नीचे, बुनियाद रहे।।

-यूनुस खान

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51 मिनट पहले