मेरी जीत की खुशी संवारकर दिखा

मेरी तरह,तू भी कभी हार कर दिखा।

मेरी जीत की खुशी संवारकर दिखा।।



जलाने को,चिराग जला लेते हम भी।

तू ये सितारे, छत पे उतारकर दिखा।।

-यूनुस खान

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2 घंटे पहले