हर हाल में

अगरचे , हमारे दरम्यां तो वफा तय थी।

छोटी-छोटी बातों पे कब सजा तय थी।।



जिंदगी को , नयी जिंदगी बख्शते हम।

तुम्हीं बताओ हमें , कब कज़ा तय थी।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले