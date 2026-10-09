लम्हे , इस कदर मुख्तसर हो रहे हैं।

क्यूं, अब मजबूरी बनती जा रही है।

हमारे दरम्यां दूरी बनती जा रही है।।



लम्हे , इस कदर मुख्तसर हो रहे हैं।

मुलाकात, अधूरी बनती जा रही है।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले