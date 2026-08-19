दिखता है

जहां तक देखता हूं,वीराना दिखता है।

नयी रुत में, पुराना ज़माना दिखता है।।



कैफियत-ए-जाम , ना पूछो तो अच्छा।

हमें प्यासा यूं हर मयखाना दिखता है।।

-यूनुस खान

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले