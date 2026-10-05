तेरे मुताबिक

तू कहे तो तेरे मुताबिक ढल जायेंगे।

रफ्ता-रफ्ता , हम भी संभल जायेंगे।।



घर का सारे चिराग बावफा हैं बहुत।

शाम ढले , ख़ुद-ब-ख़ुद जल जायेंगे।।

-यूनुस खान

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27 मिनट पहले