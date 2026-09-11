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बनारस बाढ़ में

vyomesh chitravansh

vyomesh chitravansh

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                            अखबारों में छपी है ढेर सारी तस्वीरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खबरों सहित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुटने और कमर तक पानी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाव से बस्ती राहत सामग्री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाढ़ शिविरों में मुस्कराते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाजसेवी व राजनेता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट गये है गंगाघाटें के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपस के संपर्क और संबंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊपर की ओर सरक औ सिमट गये है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबहे बनारस और गंगा आरती स्थल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुंच गई है वरुणा उन इलाकों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हे वह बहुत पहले छोड़ आई थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत सी आँखों मे सवाल दिखते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूब क्षेत्र में घर बनाने को किसने कहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब नगर निगम और विकास प्राधिकरण कहाँ थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों परेशान होते हैं लोग हर साल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ जान बूझ कर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मै देख रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के आंगन मे आये बाढ़ के पानी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी देहरी पर आरती करती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाट के ठीक ऊपर रहने वाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां गंगा और काशी की आस्थावान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुढी माई को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिये बाढ़ विभिषिका नही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा मैया का शुभागमन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके छोटे से पुराने घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाढ़ के इन दोनो दृश्यों को देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै हैरान परेशान हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच और सत के मध्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेखा परिभाषित करने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्था और विभिषिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो रुप है सोच के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव के उग्र व कल्याण के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न हम से है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर भी हमी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी के विविध रंग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी समस्याओ और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी आस्था के.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-व्योमेश चित्रवंश
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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