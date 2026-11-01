उनकी यादों की दास्तां कबतक ढोता रहेगा!!

आना जाना लगा रहेगा

दिल मेरे तू कबतक खफा रहेगा

जिसको जाना था, चले गये तुम्हे छोड़कर

उनकी यादों की दास्तां कबतक ढोता रहेगा!!

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एक घंटा पहले