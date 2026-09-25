संघर्ष पूर्ण जीवन

जीवन का ये संघर्ष नया नहीं है..
अभी अभी तो बीज बोया है किसान ने, फसलों का आना अभी बाकी हैं..
अभी अभी तो मैदान पर उतरा है वो खिलाड़ी, जीतना उसका अभी बाकी हैं..
जीवन का ये संघर्ष नया नहीं है..
जीवन के इस संघर्ष में कोई आगे निकल गये, तो वहीं किसी ने थक कर हार मान ली, जीवन का ये संघर्ष निरन्तर चलता रहा..
अभी अभी तो उड़ान भरा है विमान ने, मंजिल तक पहुंचना उसका अभी बाकी हैं..
जीवन का ये संघर्ष नया नहीं है..
अभी अभी तो जन्म लिया है बच्चे ने मां की कोख से, संघर्ष उसका अभी बाकी हैं|
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52 मिनट पहले
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