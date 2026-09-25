नाम एक पहचान

वो पहचान ढुंढता रहा अपने नाम की

उसका वो नाम जो उसके अपनों ने रखा था

जब उसके नन्हें कदम पहली बार इस धरती पर पड़े थे





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37 मिनट पहले