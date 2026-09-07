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पगार की चर्चा

Vineeta Karmsheel

Vineeta Karmsheel

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रतिदिन महँगाई बढ़ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ता नहीं पगार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा बच्चा बढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बढ़ता नहीं पगार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ती ज़िम्मेदारी उम्र के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बढ़ता नहीं पगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौक हमारे बढ़ते नित दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ता नहीं पगार ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोते-जागते फ़िक्र बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पगार की रहती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लबों पे शांति पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में आँधियाँ बहती हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद में भी हिसाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पगार का ही चलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागूँ तो भी जोड़-घटाव में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही दिन ये ढलता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत का यहाँ मोल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव चालाकी का मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पगार बढ़ाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई चाल यहाँ पर चलता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा हो या बड़ा अधिकारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पगार देख कर हँसता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे-जैसे घटता है ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोष दिल में पलता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग लगी है दाम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामान पड़े गोदाम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूते ही महँगाई बढ़ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी ना लगे किसी काम में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची-ऊँची पहाड़ जैसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदें हमारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पगार के चक्कर में हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंदर सी छलांगे मारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब में पड़ी पगार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमीरी का एहसास दिलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधे महीने में ही लक्ष्मी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद-मंद मुस्काती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचा-बचाकर चलना पड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकता नहीं है खर्चा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महीने के अंत से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खत्म पगार का चर्चा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भैया, खत्म पगार का चर्चा..!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-विनीता कर्मशील
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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