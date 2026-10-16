मोहब्बत के दौर

ग़रीबी का दामन छोड़ कर अमीरी का हाथ थामते कई लोग देखे हैं मैंने,

कमबख्त धोखेबाज़ मोहब्बत के कई दौर देखे हैं मैंने।"





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49 मिनट पहले