इश्क़ में बहते हुए अश्कों का जिसने कभी मोल न समझा

इश्क़ में बहते हुए अश्कों का जिसने कभी मोल न समझा,

जब आज बारिश हुई तो उन्हें हमारी याद आई।

— विकास त्रिपाठी 'विक्की'

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एक घंटा पहले