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इकरार क्या जानेगा...

Vikash Tripathi

Vikash Tripathi

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                            जिसने प्यार ठुकराया बार-बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो इकरार क्या जानेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद नहीं जला कभी इश्क़ की आग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दहकते अंगार क्या जानेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने दर्द को हँसकर टाल दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आँखों का इंतज़ार क्या जानेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने दिल कभी हार के देखा ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जीत का खुमार क्या जानेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने रिश्तों को सौदा समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो प्रेम का कारोबार क्या जानेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके हिस्से में बस मतलब आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो निस्वार्थ प्यार क्या जानेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने किसी को खोकर रोया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बिछड़ने का वार क्या जानेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद मोहब्बत में टूटा ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो टूटे दिल का संसार क्या जानेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ सिर्फ़ कह देने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो ख़ुद को मिटाने की कहानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इस राह पर चला ही नहीं कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मोहब्बत की हार क्या जानेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— विकास त्रिपाठी “विक्की”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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