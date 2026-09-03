आज का विचार: विजयदान देथा

कला और विज्ञान ही में मनुष्य अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति पाता है।

- विजयदान देथा



हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।





एक घंटा पहले