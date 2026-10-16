बेबाक शायरी

ज़माने भर के दर्द को लफ़्ज़ों में पिरोता हूँ मैं,

आजकल बस कुछ नहीं, दर्दे-दिल की दवा लिखता हूँ मैं।

— विकास त्रिपाठी 'विक्की'

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48 मिनट पहले