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                            नभ से पतित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न था पतित
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकांत अचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमशिखरों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के तप से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गिरा धरा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा टप से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्णहीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हो मलीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तरल रूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकार हीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुण अवगुण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मिल जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विलग कठिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हो पाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग यदि जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्त 'स्वयं' से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव जीवन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लय-सृजन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूंद बूंद आशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चला अनंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिज्ञासा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब चंचल मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्विग्न हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर टिका नही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई विघ्न हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तट बंधो को जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़ रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो स्वयं मार्ग को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोड़ रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली गली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुल्याओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता वो खेल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिलाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकला वो प्रखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्साहित हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबल बढ़ा वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्षित हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूक्ष्म में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्तार निहित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'ख' में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साकार निहित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्तार तो स्थिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूक्ष्म, क्षणमात्र न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल पड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धाराएं जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपनद, नद की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाखाएं जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सींच रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भू रंध्रो को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गातीं हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलकल छंदों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल कल करती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोलाहल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीती जो नित्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हलाहल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल है जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब, जैसा आकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लेता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो त्रिसित वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घट घट जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घट घट की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास बुझाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है विचित्र ये कैसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकुलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किससे मिलने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याकुलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज कर्मो में जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल, मल भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रारब्ध यदि जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपरम किस भांति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनिश्चित हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृति की मिट्टी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ चला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल था वो मल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओढ़ चला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-विकास मोहन गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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