बढजाने पर करें -----
तन का वजन बढ़ जाने पर व्यायाम करें,
धन का बजन बढ़ जाने पर नित्य दान करें l
तन पर गंदगी बढ़ जाने पर नित्य स्नान करें,
मोह का बजन बढ़ जाने पर गीता का ज्ञान करें l
अहंकार बढ़ जाने पर नश्वरता का ध्यान करें
विद्या के बढ़ जाने पर विद्या का ही दान करें l
समझ के बढ़ जाने पर बुजुर्गों का सम्मान करें,
कृतज्ञता बढ़ जाने पर दयालु का सम्मान करें l
जीवन में सुख बढ़ जाने पर प्रभु का ध्यान करें,
सुखी बसे संसार सब इस मंत्र का गुणगान करें l
सदा नहीं रहना इस जग में इस पर ध्यान करें
बीपी कलम यों ही चलती रहे शारदे का ध्यान करेंl
-बीपी सिंह यादव
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51 मिनट पहले
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