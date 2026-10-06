बढ़ जाने पर

बढजाने पर करें -----

तन का वजन बढ़ जाने पर व्यायाम करें,

धन का बजन बढ़ जाने पर नित्य दान करें l

तन पर गंदगी बढ़ जाने पर नित्य स्नान करें,

मोह का बजन बढ़ जाने पर गीता का ज्ञान करें l

अहंकार बढ़ जाने पर नश्वरता का ध्यान करें

विद्या के बढ़ जाने पर विद्या का ही दान करें l

समझ के बढ़ जाने पर बुजुर्गों का सम्मान करें,

कृतज्ञता बढ़ जाने पर दयालु का सम्मान करें l

जीवन में सुख बढ़ जाने पर प्रभु का ध्यान करें,

सुखी बसे संसार सब इस मंत्र का गुणगान करें l

सदा नहीं रहना इस जग में इस पर ध्यान करें

बीपी कलम यों ही चलती रहे शारदे का ध्यान करेंl

-बीपी सिंह यादव

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51 मिनट पहले