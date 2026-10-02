श्रद्धा सुमन अर्पित करें।

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vijaya Gupta

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                            एक फकीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकित है भारतीय मुद्रा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोली मारकर हत्या की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवंत है पुस्तकों,प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, न्यायालय की दीवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्यान,शिक्षण संस्थानों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार महात्मा के स्वरूप से अवगत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी काली परछाईं से कराया अवगत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन बंदर शिक्षा देते शांति और अहिंसा की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुंह बंद बुरा मत बोलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान बंद बुरा मत सुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंख बंद बुरा मत देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा संसार अपराधी से घृणा करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घृणा पाप से करो पापी से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक फकीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकित है भारतीय मुद्रा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंदोलन चलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन हथियार के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेल गए उपवास किए पदयात्रा की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाठी ,घड़ी,एनक,धोती,चरखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोभा बन गए संग्रहालय की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दूसरे से बदला लेते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंसा भड़केगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती नष्ट होने की कगार पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा अहिंसा,से ही धरा बची रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामधुन से निर्मल जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामधुन गाते गाते दुनिया से हुए विदा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान बिना धन,पद के धरती के बेताज बादशाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभाव इतना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां हो वहां भीड़ जुटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैरिस्टर थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़े सत्य के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़ाई हिला देती ब्रिटिश सरकार को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदेशी वस्त्रों की होली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दांडी मार्च यात्रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो या मरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महान कृत्यों ने बिना हथियार के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूरी का नाम महत्मा गांधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदी का हाड़ मांस का चलता फिरता इंसान ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने इतना महान कार्य किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महात्मा गांधी जी की जयंती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा सुमन अर्पित करें।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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