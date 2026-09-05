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हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की।

vijaya Gupta

vijaya Gupta

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                            सोलह कलाओं वाले कृष्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल जई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल मंडराए कदम कदम पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस के कारागार में जन्मे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
षडयंत्र पूतना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वध कर भयभीत किया कंस को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना शत्रु कृष्ण का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वासुदेव यमुनापार चले गोकुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेषनाग ने भीगने से बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उफनती यमुना स्पर्श कर हुई धन्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोलह कलाओं में निपुण ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वश में कर लेते चराचर विश्व को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाललीला से मोहित किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्वालों संग गाय चराते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखन चुराते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा संग रास रचाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंसी बजाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मयूर , गाय,चिड़िया,तोते ध्यानमग्न हो कृष्ण के पास बैठजाते ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्माष्टमी आज भी जीवंत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा बच्चा,कृष्ण राधा का रूप धर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाल लीला का प्रदर्शन करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खीरे में से जन्म होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पालना सजता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झोंटा देते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दही हांडी,मांखन चुराते,नृत्य करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपवास करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाग़,खीर,कुट्टू के आटे के पकौड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धनिया की पंजीरी बना भजन कर स्मरण करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर घर झांकियां सजती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मथुरा,वृंदावन, में तो पैर रखने की जगह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल बंगला सजता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण एक उत्सव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाय को स्पर्श किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ देवों का वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मयूर में कान्हा की छवि उतर आई ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस धरा पर जन्म लिया हुई पावन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा भारत कान्हा का दीवाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय पर विजय ही कान्हा का उद्देश्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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