स्वर्ग की रेखाएं

स्वर्ग की रेखाएँ

लेखक: विजय शर्मा एरी

आकाश में स्वर्ग रेखाएँ खींच रहा है,

उनके पीछे गर्जन की गूँज उठ रही है,

इतनी ऊँची, इतनी प्रबल कि आश्चर्य से दिख और सुनाई पड़ रही है,

और धरती पर भारी-भारी कंपन की लहरें दौड़ रही हैं।

वे चाँदी जैसी धारियाँ मौन प्रार्थनाओं-सी फैलती हैं,

अदृश्य हाथों से नीले आसमान पर खिंचती जाती हैं,

इंजनों की गर्जना पतली हवाओं में गूँजती है,

और धरती स्वयं थरथरा उठती है।

कभी मनुष्य केवल विस्मय से ऊपर देखता था,

उन तारों की ओर जो कभी उत्तर नहीं देते थे,

अब धातु के पक्षी निर्दोष पथ काटते हैं,

और अनंत पथ पर सफ़ेद निशान छोड़ जाते हैं।

पर हर रेखा जो प्रकाश में घुल जाती है,

हृदय को याद दिलाती है किसी विशाल और शुद्ध बात की,

शक्ति भले ही अद्भुत ऊँचाइयों तक पहुँच जाए,

पर असली चीज़ तो वह विस्मय है जो सदा बना रहता है।

गर्जन धीरे-धीरे थम जाता है, कंपन शांत हो जाता है,

आकाश फिर से अपना प्राचीन और शांत मुख लौटा लेता है,

फिर भी आँखें उस आकाश में खोजती रहती हैं

उस क्षणभंगुर निशान में छिपे अर्थ को।

हम पंख बनाते हैं, हम अग्नि को ईंधन देते हैं,

हम गति मापते हैं और चढ़ाई की गणना करते हैं,

पर कोई गहरा स्वर बार-बार पूछता है—

इस विशालता और समय का असली स्वामी कौन है?

स्वर्ग अपनी थाती का घमंड नहीं करता,

वह केवल सबके लिए द्वार खोल देता है,

जबकि हम, इतने क्षणिक, इतने बेचैन और उतावले,

घमंड की अस्थायी रेखाएँ खींचते रहते हैं।

हर गर्जन को विनम्र गीत बनने दो,

हर कंपन को हमें स्थिर खड़े रहना सिखाने दो,

क्योंकि भले ही हमारे यान दिन-रात दौड़ते रहें,

यह आकाश कभी मनुष्य के हाथों से नहीं बना।

जब रेखाएँ दिखाई दें और गर्जन गूँजे,

केवल गर्व से नहीं, कृतज्ञता से ऊपर देखो,

स्वर्ग लिखता है, और उन क्षणभंगुर पन्नों में

मनुष्य की महत्वाकांक्षा और उसकी सीमाएँ दोनों छिपी हैं।

और जब अंतिम सफ़ेद रेखा भी विलीन हो जाए,

और मौन कोमलता से धरती पर बैठ जाए,

याद रखना—जो जोर से गूँजा और चमकीला था,

वह तो केवल रचयिता के हाथों से गुज़र रहा था।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago