Urdu Poetry: मैं ने समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली  
Image Credit :

मैं ने समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले
तू ने जा कर तो जुदाई मिरी क़िस्मत कर दी
- अहमद नदीम क़ासमी
Image Credit :

मुद्दत से ख़्वाब में भी नहीं नींद का ख़याल
हैरत में हूँ ये किस का मुझे इंतिज़ार है
- शैख़ ज़हूरूद्दीन हातिम
Image Credit :

'मीर' बंदों से काम कब निकला
माँगना है जो कुछ ख़ुदा से माँग
- मीर तक़ी मीर
Image Credit :

अब किसी तरह दिल नहीं लगता
घर में सब कुछ तो है सिवा घर के
- पूजा भाटिया
Image Credit :

मौत ख़ामोशी है चुप रहने से चुप लग जाएगी
ज़िंदगी आवाज़ है बातें करो बातें करो
- अहमद मुश्ताक़
Image Credit :

'मुनीर' इस ख़ूबसूरत ज़िंदगी को
हमेशा एक सा होना नहीं है
- मुनीर नियाज़ी 
Image Credit :

Urdu Poetry: ये कैसे लोग हैं ये कौन सी 'अदावत है
Read Now