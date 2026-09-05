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शिक्षक दिवस

Vijay Erry

Vijay Erry

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                            गुरु केवल अक्षर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन पढ़ना सिखाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर फिर से उठने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसला मन में जगाता है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने इंसान बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस गुरु को शत-शत नमन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी एक सीख से बनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के कितने उज्ज्वल जन.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कक्षा की चार दीवारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल पाठ नहीं पलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं देश के भावी नेता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैज्ञानिक, सैनिक ढलते हैं.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक चाहे तो पीढ़ी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई दिशा दे सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दीपक लाखों दीपों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशन कर सकता है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस गुरु ने गरीब बच्चे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिभा को पहचान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने कमजोर हाथों में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों का आसमान दिया.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने कहा, "तुम कर सकते हो",
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गुरु महान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मेहनत से ही तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की पहचान है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर शिक्षा जब दुकान बनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ज्ञान हुआ सामान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब गुरु की कुर्सी बैठ गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल फीस की दुकान.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कहीं न कहीं मर जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा का पावन धर्म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज पर विद्या रह जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो जाता उसका मर्म.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे को यदि ग्राहक समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो गुरुता कहाँ बची है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सवाल की कीमत रख दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ममता कहाँ बची है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बाँटना पुण्य था पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सौदा क्यों होने लगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मंदिर में दीप जलाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बाजार क्यों होने लगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे शिक्षक! धन कमाना गलत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इतना याद रखिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मन को आप गढ़ रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका सम्मान रखिए.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके शब्दों से बच्चे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर प्रभावित होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जिन्हें आप पढ़ाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही समाज चलाएँगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो संस्कार आप देंगे उनको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियाँ आगे ले जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी बोली, आपकी करनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें दिखाई दे जाएगी.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए हर पाठ पढ़ाने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले खुद उदाहरण बनिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों को उपदेश देने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके आदर्श बनिए.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल जब आपके पढ़े हुए बच्चे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके सामने आएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब वे केवल अंक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके संस्कार बताएँगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब न कोई फीस काम आएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई बड़ा सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल यही पूछा जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"आपने कैसा बनाया इंसान?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए आज प्रणाम उन्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शिक्षा को सेवा मानें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सच्चा धन जानें.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उन गुरुजनों से विनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शिक्षा का व्यापार करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुककर अपने अंतर्मन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार अवश्य विचार करें.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि शिक्षक केवल शिक्षक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह राष्ट्र का शिल्पकार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हाथों में आने वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का पूरा संसार है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे गुरु को कोटि नमन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यापारी गुरु को प्यार भरी चेतावनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज की आपकी कक्षा में बैठे बच्चे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल आपकी ही कहानी लिखेंगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक दिवस पर सादर नमन.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- विजय शर्मा ऐरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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2 घंटे पहले

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