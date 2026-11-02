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बस उंगलियों की हल्की सी सरगोशी बनकर।

Vijay Erry

Vijay Erry

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            होंठों के मिलन से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ के इकरार से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छुअन थी जो ठहरी हुई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झिझक की दहलीज़ पर खड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप दिल का दरवाज़ा खटखटा रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा हाथ मेरे करीब था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इतना नहीं कि थाम सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इतना दूर भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसकी गर्माहट महसूस न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फ़ासला भी अजीब था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाने-अनजाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उंगलियाँ एक-दूसरे से छू गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया के लिए बस एक पल था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया मौसम जन्म ले चुका था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई वादा हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मोहब्बत का इज़हार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस त्वचा से त्वचा का स्पर्श था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिना शब्दों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हज़ार बातें कह गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने नज़रें झुका लीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने मुस्कान छुपा ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उस एक पल की धड़कन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों के दिलों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर तक गूँजती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो छुअन बहुत छोटी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसका असर गहरा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी यादों की किताब खोलूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सबसे पहले वही पन्ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी खुशबू बिखेर देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी आलिंगन से अधिक कोमल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी चुंबन से अधिक सच्ची,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पहली छुअन थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें चाहत भी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मासूमियत भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पल में झिझक भी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उम्मीद भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिल पीछे हटना चाहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करीब आना सीख रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद हर प्रेम कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं से शुरू होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दो हाथ अनजाने में मिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिल बिना आवाज़ किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे को अपना लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी याद है मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पहली छुअन, पहला एहसास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मोहब्बत ने दस्तक दी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी शब्द, बिना किसी शोर के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उंगलियों की हल्की सी सरगोशी बनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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36 मिनट पहले

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