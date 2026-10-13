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जीवन की राहें

Vijay Erry

Vijay Erry

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जीवन की सुकूनभरी या उलझी राहों का आनंद लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ अपने भीतर एक कहानी रखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मुस्कानों से सजे होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आँसुओं से गढ़े जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कम चीज़ें सजी-संवरी मिलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ अक्सर चुपके से आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधारण दिनों की धूल ओढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अनकहे आशीर्वादों की महक लेकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसान राहें शुक्रगुज़ार होना सिखाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी नर्मी में सुकून के गीत बसते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे शांत नदी आसमान को समेटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना शोर अपनी मंज़िल तक पहुँचती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन राहें साहस की परीक्षा लेती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके हुए दिलों को मज़बूत बनाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घावों को अनुभव में बदलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार को नई शक्ति का आधार बनाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सादगी में ही सबसे बड़ी दौलत छिपी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अपने की आवाज़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलती शाम की रंगत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या एक शांत पल की गर्माहट में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अक्सर चमकती मंज़िलों के पीछे भागते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर असली ख़ज़ाना सफ़र में मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पगडंडियों पर जहाँ उम्मीद उगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धैर्य फूलों की तरह खिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफ़ान भी यात्रा का हिस्सा हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे केवल रुकावट नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सिखाते हैं कैसे संभलकर खड़ा रहा जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुनिया बिखरती हुई लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ एक नया अध्याय खोलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी और दर्द को साथ लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिलकर जीवन की तस्वीर बनाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आत्मा पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अँधेरा राहों को घेर लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद भीतर एक दीप जला देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो काँटों भरे रास्तों को भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी से भर देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए सुख और संघर्ष दोनों को अपनाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दोनों ही जीवन के साथी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन राहों की सच्चाई ही उनकी सुंदरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अनंत तक मन में गूँजती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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41 मिनट पहले

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