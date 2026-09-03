ओ नंदलाल …. सुन ले एक अर्ज़ी

ओ नंदलाल… ओ नंदलाल ….

सुन ले एक अर्ज़ी मेरी, रे नंद के लाल।

ओ नंदलाल… ओ नंदलाल ….

सुन ले एक अर्ज़ी मेरी, रे नंद के लाल।



हम तो ठहरे कच्चे घड़े,

क्यों परखे हमें तू साँवरे?

कभी सुख- दुख में उलझाए,

तो कभी भर-भर आँख रुलाए।

तेरी माया हमसे न जीती जाए,

तेरी माया हमसे न जीती जाए।



तू बालक जान हमें,

हृदय से अपने लगा।

सुन ले अर्ज़ी मेरी,

ओ नंद के लाल।

ओ नंदलाल…. ओ नंदलाल….



हम तो साधक हैं, तुच्छ से तेरे,

क्यों ज्ञानी समझ हमें तू परखे?

कभी अंधेरों में भटकाए,

तो कभी तूफानों से लड़वाए।

तेरी माया हमसे न जीती जाए,

तेरी माया हमसे न जीती जाए।



तू बालक जान हमें,

हृदय से अपने लगा।

सुन ले तू अर्ज़ी मेरी,

ओ नंद के लाल।

ओ नंदलाल…. ओ नंदलाल….

-वन्दना सूद

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50 मिनट पहले