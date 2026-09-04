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गोकुल की गलियों का कान्हा

veena Singh

veena Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नंदकिशोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल की गलियों का कान्हा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठुमक-ठुमक पहुँचा बरसाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली बजाए माखन चोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नटवर नागर , नंदकिशोर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृंदावन की लता - पताएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा के मनv को हर्षाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना तट पर मुरली बजाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोपियाँ दौड़ी - दौड़ी आएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा मुरली मधुर बजाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनमोहन मुस्कान लुटाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल राधा संग रास रचाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-सुधा जग में बरसाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीताम्बर तन, मोर मुकुट सिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर धरे मुरली मुरलीधर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख छवि उनकी अति न्यारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलि बलि जाएं सब नर नारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल हँसा, हँसा बरसाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है धन्य हुआ वृंदावन धाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधे-राधे गूँजे घर आँगन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण बसे उर में अभिराम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल की गलियों का कान्हा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठुमक ठुमक पहुंच बरसाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली बजाए माखन चोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नटवर -नागर, नंद -किशोर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-वीना उदय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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