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बशीर बद्र: होंटों पे मोहब्बत के फ़साने नहीं आते

Kavya Desk

काव्य डेस्क

bashir badra famous ghazal hoton pe mohabbat ke fasane nahin aate
Urdu Adab 
                
                                                         
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंटों पे मोहब्बत के फ़साने नहीं आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहिल पे समुंदर के ख़ज़ाने नहीं आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों को अभी ख़्वाब छुपाने नहीं आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल उजड़ी हुई एक सराए की तरह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लोग यहाँ रात जगाने नहीं आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यारो नए मौसम ने ये एहसान किए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ने दो परिंदों को अभी शोख़ हवा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस शहर के बादल तिरी ज़ुल्फ़ों की तरह हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये आग लगाते हैं बुझाने नहीं आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहबाब भी ग़ैरों की अदा सीख गए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आते हैं मगर दिल को दुखाने नहीं आते
1 hour ago

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