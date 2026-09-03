बदलते दौर की पुकार

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Vedant Agrawal

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                            जिल्द किताब से उखड़ रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्ते खाली नाच रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधुनिकता का दौर है आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे आप ही बांच रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलमबद्धता छूट रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की ज्योति रूठ रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूट रही सुनने की क्षमता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनयशीलता टूट रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब गुरु शिष्य के रिश्तों में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदर का भाव खो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सख्त नियम के कारण अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा भाव सो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना बची है निष्ठा अर्जुन जैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कर्ण सा स्वाभिमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना दृढनिश्चय है भीष्म सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना द्रौपदी सा अभिमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि यूं ही मूल बिखर जाएंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कार सब मर जाएंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाली पीढ़ी को फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुराचारी हम कर जाएंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनको हमें बचाना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिष्टाचार सिखाना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-पथ दिखलाना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करनी होगी बातें इनसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनको ये समझना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया वो भूत था प्यारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवयुग का दीप जलाना होगा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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