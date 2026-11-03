उसे ही तो यहां न्याय या अन्याय कहा जाता है ?

ये वसन पहले से ही विदीर्ण है,

ये विदीर्ण ही यहां सबको मिला है,

ये बस खुद को ढकने का प्रयास करता है,

ये अपने आप बढ़ता है, व ये अपने ही आप घटता है,

इसको किसी को काटने की जरूरत नहीं,

इसके पीछे कुछ भी नहीं छिपा है,

व नहीं इसके आगे,

हर तरह के कर्म में इसको पहले

परिभाषित करा जाता है,

इसको धोया जाता है, व इसको ही तो

यहां निचोड़ा जाता है,

जो बाद में बच जाता है,

उसे ही तो यहां न्याय या अन्याय कहा जाता है ?

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एक घंटा पहले