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शायद तुम्हें पाना नहीं, तुममें खोना ही प्रेम है।

vasundhara kumari

vasundhara kumari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जिसके होने का न सोचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले नज़र मिली और दिल शर्मा गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई तलाश शुरू हो गई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हल्की-सी मुलाक़ात पाने की ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या नज़र मिलने की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यही प्रेम है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम पास आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो साँस रुक गई, धड़कनें थम गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र झुक गई, पल भर के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती रुक गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो नहीं होना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गलती हो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यही प्रेम है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अजीब-सा एहसास था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हवा जो दिल को छूकर निकली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चीज़ नई लगने लगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह पसंद आने लगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यही प्रेम है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठी बातें सच्ची लगने लगीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुलझी राहें उलझने लगीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह एहसास समझ नहीं आ रहा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या जिसे समझा न जा सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही प्रेम है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने सुकून तो नहीं दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दुख दे गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही प्रेम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन वर्ष साथ होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास न होने का दुख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी तुम्हें महसूस करने का सुख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम से कदम न मिल पाने का दुख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यही प्रेम है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अफ़सोस इस बात का नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हम एक न हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द इस बात का है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं प्रेम को समझने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों लगा बैठी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कदम बढ़ा न सकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने अपने बढ़ते कदम पीछे खींच लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने एहसास में उलझी रह गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम किसी और के हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्यवाद, मेरी पहली मोहब्बत बनने के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे पहले न कोई आया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई आया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न कभी आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद तुम्हें पाना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें खोना ही प्रेम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ तुम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ मैं नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ही प्रेम हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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