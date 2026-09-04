आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   You are too young
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तुम बहुत छोटी हो

विनय सिंह

विनय सिंह

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बिटिया, तुम मत बर्दाश्त करो"*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
, तुम बिल्कुल मत बर्दाश्त करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कोई है जो बर्दाश्त रहा है तुम्हारे लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस देश के लिए, हम सबके लिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेह की हाड़ कंपा देने वाली सर्दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और राजस्थान के रेगिस्तान की तपती लू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भीग रहा है मेघालय की कभी न थमने वाली बारिश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बर्दाश्त कर रहा है अरुणाचल का पल-पल बदलता मौसम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ तुम्हारे लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा जेन जी, तुमने कहा -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे टैक्स पर पलते हैं सेना के जवान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सुनो राजदुलारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैनिक भी टैक्स देता है, तुम्हारी तरह-मेरी तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो सिर्फ टैक्स नहीं देता...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो देता है इस देश को अपनी नींद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सुविधाएँ, अपनी पूरी जवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोली लगने पर कई बार अपना हाथ दे देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारूदी सुरंग फटने पर अपना पाँव दे देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी-कभी बम के धमाके में पूरा शरीर ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ, पांव, पेट, पीठ सब कुछ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब उसके घरवालों के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम संस्कार के लिए कभी एक जला हुआ बूट पहुंचता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी एक नेम प्लेट, एक पहचान पत्र, एक बूट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी तो वो भी नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ कुछ अस्थियाँ और एक मुट्ठी मिट्टी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजदुलारी, तुम्हारे पास आईफोन हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महँगी गाड़ी हो सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्लिक पर दुनिया भर की जानकारी हो सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एक सैनिक क्या सहता है, क्या-क्या देता है इस देश को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये समझने के लिए तुम्हें अभी और बड़ा होना पड़ेगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सचमुच बहुत छोटी हो अभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree