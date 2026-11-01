मैं समझ ही गया जब खुली खिड़कियां

तेरे माथे पे बिंदी लगी रह गई,

चाँद की रोशनी में कमी रह गई |



फूल अब भी हैं ताज़ा जो तूने दिए,

तेरे हाथों की इनमें नमी रह गई |



मेरा कमरा था ख़ुश तेरे जाने से भी,

जाने के बाद तेरी कमी रह गई |



वक़्त ठहरा हुआ है जहां में अभी,

तेरे हाथों से शायद घड़ी गिर गई |



मैं समझ ही गया जब खुली खिड़कियां,

तेरे कमरे की खिड़की खुली रह गई |



लोगों ने अनसुना कर दिया बातों को,

जिन भी बातों में तेरी कमी रह गई |



लड़ रहे हैं पड़ोसी ज़मीं के लिए,

मेरे हिस्से में तेरी ज़मीं रह गई |



राजनीतिक दलों में गई जबसे तू,

बाग़ियों की वहाँ पे कमी हो गई |

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एक घंटा पहले