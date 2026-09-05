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अनजाने में माँ को दुख देता रहा

Utpal Borkataki

Utpal Borkataki

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                            बाँस के खंभे में बचाकर रखते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी छोटी-छोटी आकांक्षाओं की धात्विक ध्वनियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय-बागान की राह पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिरीष के पत्तों की नोक से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप की एक किरण उतरती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धीरे-धीरे खो जाती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाली की गहराई में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाड़ियाँ गुजरती रहती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल कुछ क्षणों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर की हरियाली का रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटा देती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा में दूर-दूर तक फैल जाती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजास्थल के ढाक की ध्वनि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के दोनों हाथों में समा जाते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे छोटे-छोटे हाथ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूर पैदल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूर उसकी गोद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते की धूल पार करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम पूजा की ओर जाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी निर्मल आँखों के आर-पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-बिरंगे गुब्बारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झिलमिलाते रोशनियों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षण के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा संसार उजला कर देते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगली से इशारा कर माँगते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह, वह—न जाने कितना कुछ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ही जानती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे जोड़ती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँस के खंभे में छिपी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस कठिन बचत को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाने में माँ को दुख देता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षणिक पानी के गुब्बारे के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी छलछलाती आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी मेरा सीना जला देती हैं, माँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे उस ऋण को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कैसे चुका पाऊँगा?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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